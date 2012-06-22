Евро-2012: сборная Португалии – первый полуфиналист чемпионата Европы по футболу

Сборная Португалии – первый полуфиналист чемпионата Европы по футболу. Единственный гол, забитый Криштиану Рональду на исходе встречи, выбил чехов из дальнейшей борьбы за награды Евро-2012.

22 июня пройдет второй четвертьфинал. В польском Гданьске сборная Германии попытается взломать организованную оборону Греции. Букмекеры безоговорочно отдают предпочтение «бундесманшафт», на что имею полное право. Немцы – единственная команда евро, которая на групповом этапе не потеряла ни одного очка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У греков же не сыграет лидер команды и капитан Гиоргиос Карагунис. Греческая «десятка» за групповой этап получила две желтые карточки, заработав тем самым дисквалификацию.