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Евро-2012: сборная Португалии – первый полуфиналист чемпионата Европы по футболу

22 июня 2012 10:57
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Сборная Португалии – первый полуфиналист чемпионата Европы по футболу. Единственный гол, забитый Криштиану Рональду на исходе встречи, выбил чехов из дальнейшей борьбы за награды Евро-2012.

22 июня пройдет второй четвертьфинал. В польском Гданьске сборная Германии попытается взломать организованную оборону Греции. Букмекеры безоговорочно отдают предпочтение «бундесманшафт», на что имею полное право. Немцы – единственная команда евро, которая на групповом этапе не потеряла ни одного очка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У греков же не сыграет лидер команды и капитан Гиоргиос Карагунис. Греческая «десятка» за групповой этап получила две желтые карточки, заработав тем самым дисквалификацию.

# Евро-2012 - Чемпионат Европы по футболу

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