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Эрнестина Шеперд - самая пожилая женщина-бодибилдер!

28 января 2012 09:49
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Американка Эрнестина Шеперд в свои 74 попала на страницу Книги рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина-бодибилдер. Началось знакомство с тренажерами в 56 лет! С тех пор Эрнестина ежедневно встает в 3 утра, чтобы совместить личные тренировки, грамотный режим питания и работу тренира по фитнесу!

На лето 2012 года у "прокаченной" бабушки снова запланированы соревнования по бодибилдингу. А пока между изнурительными занятиями Эрнестина успевает участвовать в модных показах, рекламируя одежду для женщин старшего возраста. 

# Бабушки

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