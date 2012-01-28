Эрнестина Шеперд - самая пожилая женщина-бодибилдер!

Американка Эрнестина Шеперд в свои 74 попала на страницу Книги рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина-бодибилдер. Началось знакомство с тренажерами в 56 лет! С тех пор Эрнестина ежедневно встает в 3 утра, чтобы совместить личные тренировки, грамотный режим питания и работу тренира по фитнесу!

На лето 2012 года у "прокаченной" бабушки снова запланированы соревнования по бодибилдингу. А пока между изнурительными занятиями Эрнестина успевает участвовать в модных показах, рекламируя одежду для женщин старшего возраста.