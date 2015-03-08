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Дарья Домрачева выиграла Малый хрустальный глобус в спринте и продолжает лидировать в общем зачете

08 марта 2015 10:34
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Новости Финляндии. 8 марта на чемпионате мира по биатлону пройдут гонки преследования. Первыми на дистанцию в финском Контиолахти выйдут мужчины.

Самая выгодная стартовая позиция из белорусов у Юрия Лядова. 16 место спортсмен занял накануне в спринте, проиграв лидеру почти минуту. Женщины разыграют комплект наград вечером. Их старт запланирован на 18 часов.

Накануне в спринте лидеры общего зачета Кубка мира во главе с белоруской Дарьей Домрачевой пребывали в тени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем, трехкратная олимпийская чемпионка выиграла Малый хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок.

Домрачева опережает ближайшую преследовательницу Кайсу Мякяряйнен на 64 балла. В календаре Кубка мира остался лишь один спринт – на заключительном этапе в Ханты-Мансийске, а за победу спортсменка получает только 60 очков.

# Чемпионат мира по биатлону

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