Чемпионат Беларуси по индорхоккею среди женщин стартовал 27 декабря

Новости Беларуси. В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» со вторника по четверг проходят поединки первого тура женского чемпионата страны по индорхоккею. Интересно, что ни одна из восьми соревнующихся команд не представляет собственно Могилев и даже Могилевскую область. Решение провести первый тур чемпионата в городе на Днепре приняла федерация хоккея на траве с целью популяризации в регионе этого вида спорта.

27 декабря игровую программу на могилевском паркете венчал поединок гродненского Ритма и хоккейного клуба Минск. Убедительная победа в нем досталась девушкам с запада Беларуси – 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Шинтарь, капитан команды ХК «Ритм» (Гродно):

На сегодняшний день это у нас один из главных соперников. У нас еще впереди пять игр, и каждая очень важна. Сегодня, я бы сказала, счет в нашу пользу – нам больше повезло, мы, наверное, больше хотели выиграть.

Утром хоккеистки «Ритма» и «Минска» встречались со своими землячками, и там шансов соперницам не оставили. «Гроднооблспорт» был повержен со счетом 1:12, а вторая команда «Минска» уступила основному составу – 1:11.

28 декабря матчи на могилевском паркете продолжатся.