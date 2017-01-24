Беларусь будет требовать возмещение морального ущерба за дисквалификацию мужской сборной по гребле

Новости Беларуси. За отстранение нашей сборной по гребле от международных соревнований Беларусь будет требовать возмещение морального ущерба. На принципиальной позиции в решении антидопингового скандала настаивают в Национальном олимпийском комитете.

О том, что Спортивный арбитражный суд снял дисквалификацию с мужской команды, стало известно накануне. Годичное отстранение на участие в соревнованиях отменили за недостатком улик против нашей сборной.

Напомним, в употреблении запрещенных препаратов белорусских спортсменов заподозрили во время подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во Франции. Долгие разбирательства не позволили белорусам выступить на главном старте последних четырех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.