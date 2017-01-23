Australian Open: итоги восьмого дня

Новости Австралии. В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Восьмой игровой день не принес громких сенсаций. Ниспровергатель авторитетов Денис Истомин из Узбекистана не смог пробиться в четвертьфинал. В одной восьмой он проиграл Григору Димитрову из Болгарии.

Зато до четвертьфинала добрался испанец Рафаэль Надаль, в четырех сетах взявший верх над французом Гаэлем Монфисом.

Следующим его соперником будет самый рейтинговый из оставшихся в Австралии теннисистов – третья ракетка планеты канадец Милош Раонич.