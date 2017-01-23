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Australian Open: итоги восьмого дня

23 января 2017 17:44
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Новости Австралии. В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису – первый в сезоне турнир серии Большого шлема. Восьмой игровой день не принес громких сенсаций. Ниспровергатель авторитетов Денис Истомин из Узбекистана не смог пробиться в четвертьфинал. В одной восьмой он проиграл Григору Димитрову из Болгарии.

Зато до четвертьфинала добрался испанец Рафаэль Надаль, в четырех сетах взявший верх над французом Гаэлем Монфисом.

Следующим его соперником будет самый рейтинговый из оставшихся в Австралии теннисистов – третья ракетка планеты канадец Милош Раонич.

Australian Open: итоги восьмого дня-1

Дорогу в четвертьфинал в женской части проторила себе второй номер мирового рейтинга Серена Уильямс.

Она легко обыграла чешку Барбору Стрыкову. В следующем круге младшая из сестер Уильямс сразится с британкой Йоханой Контой, которая в ходе игрового дня была сильнее Екатерины Макаровой из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Теннис # Фотофакт

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