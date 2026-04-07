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Баскетболисты «Минска» уступили в матче Единой молодежной лиги

07 апреля 2026 17:55
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Баскетболисты «Минска» потерпели поражение на финишном отрезке регулярного чемпионата Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7 апреля на домашней площадке наши парни принимали подмосковные «Химки». 

Стартовую четверть подопечные Дмитрия Колтунова оставили за собой, однако в дальнейшем гости перехватили инициативу, начали активно атаковать, нивелировали разницу в счете и вырвались вперед, обеспечив себе солидное преимущество. Как итог – поражение с результатом 59:87. 

Лучшим в составе хозяев стал Давид-Масэнге Мукете, набравший 12 очков. 8 апреля оппоненты проведут повторную дуэль. Белорусский клуб уже гарантировал себе место в плей-офф турнира. Победители четвертьфинальных пар сыграют в решающем этапе соревнований «Финале четырех».

# Баскетбол

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