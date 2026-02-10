Белорусская лыжница Королёва не смогла выйти в 1/4 финала спринта на Олимпиаде

Белорусская лыжница стартовала под 38-м номером и преодолела дистанцию за 3 минуты 57 секунд и 25 сотых. Наша спортсменка заняла 48-е место среди 89 участниц, но этого было недостаточно для прохода в забеги на выбывание. Следующая гонка на Олимпийский играх для белоруски будет разделка на 10 километров.

Анна Королева, белорусская лыжница:

Конечно, всегда хочется большего, всегда хочется надеяться на какое-то чудо, что попадешь в забеги. В целом, самочувствие неплохое, но чувствуется немножко, что еще после скиатлона не совсем отошла. Конечно, немножко волнительно было. И скиатлон в 20 километров не всегда у меня прям хорошо получается. Но я довольна своим состоянием на скиатлоне. Лыжи работали хорошо и на прошлой гонке, и сегодня. Спасибо сервису, они отдают все силы.

На этом выступление Королевой на играх не завершено – 12 февраля она выступит в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 километров. В этот же день свой путь на главных стартах четырехлетия продолжит конькобежка Марина Зуева, она попробует свои силы на дистанции 5 тысяч метров.