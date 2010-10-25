Прямой эфир

Ягодно-фруктовый суп с рисом «Король-Солнце»

25 октября 2010 16:16
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Ингредиенты: Рис 250 гр, клубника 400 гр, черешня 400 гр, яблоки зеленые 3 шт., малина 300 гр, сахар 400 гр.

Вынимаем косточки из черешен, яблоки чистим и нарезаем для супа. Рис ставим вариться.

Это интересно! Черешня очень полезна людям, страдающим гипертонией. 250-300 грамм ягод в день помогут в борьбе с повышенным давлением. Черешня также стимулирует работу почек и печени, улучшает кровообращение.

Опускаем ягоды в горячую воду. Сначала черешню и малину. Потом выкладываем яблоки и клубнику. Остается только добавить сахар. Варим компот 10 минут. Отваренный рис отдельно выкладываем в тарелку и заливаем компотом.

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