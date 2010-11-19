Женщина справила нужду прямо на перроне слуцкого вокзала, присев рядом с мужем

С начала года за отправление естественных надобностей в общественных местах Слуцка составлено более 100 протоколов. В милицейской практике срамные действия наших граждан квалифицируются как мелкое хулиганство.

Дмитрий Шкляревский, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Слуцкого РОВД:

Выхожу из здания слуцкого железнодорожного вокзала, а прямо на перроне на корточках сидит женщина лет сорока и справляет малую нужду. стоит муж с сумками, охраняет супругу. До туалета — буквально десять шагов. Я возмущаюсь: «Граждане, ну это ни в какие нормы не укладывается!» Женщина — ноль внимания на замечание. А муж очень искренне удивляется: «А что она такое сделала?»

Наиболее «грибные» места в Слуцке для «мелких хулиганов» — это дворы домов №185 и №187, около Дома быта (за хлебным ларьком) и за баром «Хвилинка», сообщает ctv.by со ссылкой на «Инфо-курьер».