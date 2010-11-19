В Жодино из трехкомнатной квартиры выселили неплательщика - хозяин потерял квартиру

Высшая мера жилищно-коммунального наказания – выселение – приведена в исполнение в Жодино и в этом году. Из трехкомнатной квартиры на проспекте Мира, 22 мужчина был вынужден переехать…

59-летний Михаил Т. нигде не работал, был неоднократно судим. В данной квартире он даже не прописан, а пожить его пустил брат, который сам проживал вместе с супругой на проспекте Ленина. За жилплощадь ни один, ни другой не платили. В итоге задолженность за пользование жилым помещением и коммунальные услуги на 1 октября 2010 года составила порядка четырех миллионов рублей. Все коммунальные услуги в квартире были отключены, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Жодзінскія навіны».

Оксана Кундалева, начальник расчетно-информационного центра ГУП «»ОЖКХ»:

Квартиросъемщику неоднократно вручались предписания о необходимости погашения задолженности и устно предлагалось ее оплатить. В отношении этого должника были оформлены исполнительные надписи. Однако и они возвращались судебными исполнителями из-за невозможности взыскания. Задолженность продолжала расти.

В итоге вступила в действие статья 71 Жилищного кодекса Республики Беларусь, гласящая: «Граждане, уклоняющиеся без уважительных причин от оплаты в течение шести месяцев за пользование жилым помещением и за коммунальные услуги, могут быть выселены по решению суда в другое жилое помещение по площади меньше занимаемого». За эту же квартиру не платили более трех лет. В октябре этого года решением суда хозяин квартиры был признан утратившим право пользования жилым помещением в связи с непроживанием. И вот результат: три комнаты общей площадью 60 квадратных метров остаются государству. Работники ЖЭУ загрузили весь нехитрый скарб из квартиры в грузовик и отправили на свалку. Судьбу квартиры, находящейся на балансе ЖКХ, определит горисполком. Скорее всего, после ремонта ее передадут многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Жодзінскія навіны».

Сейчас ГУП «ОЖКХ» готовит еще два иска подобного образца для подачи в суд. В черный список неплательщиков в Жодино попадают более 450 жильцов. А общая задолженность жодинцев перед ЖКХ составляет 267,4 миллиона рублей. По информации РИЦ ГУП «ОЖКХ», задолженность до трех месяцев имеют 230 горожан на сумму 7,5 млн. рублей. Должников от трех до шести месяцев – 30 (6,76 млн. рублей). Почти год не платят за квартиру 74 жодинца, которые должны свыше 41 миллиона рублей. От года до трех – 77 должников. Их долг – 106 миллионов. И свыше трех лет не оплачивает услуги ЖКХ 41 квартиросъемщик (105,6 млн. рублей).