Взрыв в мексиканском отеле: охранники из службы безопасности избили журналистов, освещавших события

В ресторане мексиканского курортного отеля прогремел взрыв. Погибли 7 человек — туристы из Канады и работники гостиницы, 20 пострадали.
По предварительным данным, к трагедии привела утечка газа. Он скопился в одном из рабочих помещений заведения.
Мексиканские СМИ сообщают, что служба безопасности отеля жестоко обошлась с местными журналистами, которые пытались передать информацию с места происшествия. Пятерых репортеров жестоко избили охранники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».