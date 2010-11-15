Взрыв в мексиканском отеле: охранники из службы безопасности избили журналистов, освещавших события

Нападения на журналистов в России – жестокая тенденция последних лет

Неделю назад в 00.30 журналист Олег Кашин возвращался домой – сюда на Пятницкую, 28. Но это теперь все знают этот адрес. Сам же Кашин никому не говорил, где живет, будто зная, рано или поздно за ним придут.