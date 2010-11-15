Прямой эфир

Взрыв в мексиканском отеле: охранники из службы безопасности избили журналистов, освещавших события

15 ноября 2010 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ресторане мексиканского курортного отеля прогремел взрыв. Погибли 7 человек — туристы из Канады и работники гостиницы, 20 пострадали.

По предварительным данным, к трагедии привела утечка газа. Он скопился в одном из рабочих помещений заведения.

Мексиканские СМИ сообщают, что служба безопасности отеля жестоко обошлась с местными журналистами, которые пытались передать информацию с места происшествия. Пятерых репортеров жестоко избили охранники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 ноября 2010 09:47

Наводнение в Бельгии — сильнейшее за полвека

14 ноября 2010 19:56

Нападения на журналистов в России – жестокая тенденция последних лет

13 ноября 2010 19:59

Извержение вулкана на острове Ява: число жертв достигло 240 человек