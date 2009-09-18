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Выжившая после падения с 7-го этажа девушка погибла в аварии по пути в больницу

18 сентября 2009 10:25
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В Башкирии произошло ДТП с участием кареты «скорой помощи» и внедорожника.

В результате аварии больная, находившаяся в машине «скорой помощи», скончалась, а врачи в тяжелом состоянии попали в реанимацию.

ДТП произошло в городе Салавате. Реанимобиль «Газель» вез с экстренного вызова 24-летнюю девушку, с многочисленными травмами, которые она получила после падения с седьмого этажа. От удара пациентка скончалась. Водитель иномарки, сорокалетний житель Оренбургской области не пострадал.

Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, кроме того, на автомобиле скорой помощи были включены проблесковые маячки. Сейчас следственные органы проводят проверку обстоятельств ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает GZT.ru.

# происшествия

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