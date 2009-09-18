В Лепеле немецкого мальчика покусал бешеный котенок

Четырехлетний Томас приехал к бабушке в деревню, а попал на больничную койку.

- Папа мальчика возился в гараже, а ребёнок играл неподалеку, - рассказали в Лепельском центре гигиены и эпидемиологии. – Откуда-то появился бродячий котенок, и Томас захотел его погладить. Кот покусал и расцарапал ребенку руки.

Отец Томаса оказался бдительным – он не просто отвез ребёнка в больницу, но и убил подозрительно агрессивного кота, чтобы отправить голову животного на экспертизу.

Это произошло 14 сентября, а 17 сентября результаты анализов показали: котенок был бешеным. Теперь мальчику предстоит пройти полный профилактический курс прививок, пишет «Комсомольская правда».