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Возле Роттердама столкнулись три поезда

25 сентября 2009 08:18
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В Голландии в окрестностях Роттердама столкнулись один пассажирский и два грузовых поезда. Пострадали несколько человек.

Значительные повреждения получил машинист одного из грузовых поездов, который оказался зажатым в покореженной кабине. Однако, как следует из сообщения местной полиции, ни один из 150 пассажиров поезда, курсирующего между Нидерландами и Бельгией, не был серьезно ранен.

Авария произошла в ночь на 25 сентября около города Барендрехт. Пока неизвестно, что стало ее причиной.

Национальная железнодорожная служба сразу же остановила все поезда, следующие из Роттердама в этом направлении, полиция перекрыла движение на близлежащем шоссе A15, чтобы дать возможность аварийно-спасательным службам беспрепятственно добраться до места катастрофы. На месте происшествия работают спасатели, передает БЕЛТА.

# происшествия

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