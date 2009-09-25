Возле Роттердама столкнулись три поезда

В Голландии в окрестностях Роттердама столкнулись один пассажирский и два грузовых поезда. Пострадали несколько человек.

Значительные повреждения получил машинист одного из грузовых поездов, который оказался зажатым в покореженной кабине. Однако, как следует из сообщения местной полиции, ни один из 150 пассажиров поезда, курсирующего между Нидерландами и Бельгией, не был серьезно ранен.

Авария произошла в ночь на 25 сентября около города Барендрехт. Пока неизвестно, что стало ее причиной.

Национальная железнодорожная служба сразу же остановила все поезда, следующие из Роттердама в этом направлении, полиция перекрыла движение на близлежащем шоссе A15, чтобы дать возможность аварийно-спасательным службам беспрепятственно добраться до места катастрофы. На месте происшествия работают спасатели, передает БЕЛТА.