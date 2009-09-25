Два истребителя ВМС Франции разбились над Средиземным морем

Два многоцелевых французских истребителя Rafale военно-морских сил Франции потерпели катастрофу над Средиземным морем, неподалеку от южного побережья страны.

Как сообщили в ВМС Франции, инцидент произошел над морем в 30 км от города Перпиньян, расположенного поблизости от французско-испанской границы. Самолеты вылетели с авианосца «Шарль де Голь». Оба истребителя совершали испытательный полет после ремонта.

Сейчас в районе падения самолетов проводится поисково-спасательная операция, в которой задействовано одно судно, вертолет и два самолета. Одного из летчиков удалось найти, поскольку он успел вовремя катапультироваться. Поиски второго пилота продолжаются, его судьба неизвестна.

По словам представителя ВМС Франции Бертрана Бонно, предварительной причиной падения истребителей в Средиземное море стало столкновение. Такой вывод был сделан на основании слов спасенного летчика, который рассказал о произошедшем в небе. В ближайшее время район катастрофы должен посетить министр обороны страны Эрве Морен, передает БЕЛТА.