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Вместо того, чтобы бороться с огнём, витебский пенсионер «отбивался» от МЧС

27 марта 2009 14:35
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Спасателям МЧС пришлось насильно спасать витебского пенсионера от гибели, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.

Чрезвычайное происшествие произошло в многоквартирном жилом доме областного центра. На оперативный пульт дежурного позвонили жильцы одной из квартир и сообщили, что у их соседа на протяжении долгого времени работает автономный пожарный извещатель и доносится запах дыма.

Попасть в квартиру к пострадавшему оперативно прибывшие спасатели не смогли. Бодренький старичок 1916 года рождения, следуя своим твердым жизненным принципам, открывал входную дверь только по утрам социальному работнику, а потому впустить МЧС-овцев наотрез отказался. Чтобы спасти упрямого пенсионера от отравления дымом, сотрудникам МЧС пришлось использовать пожарную лестницу и «вломиться» к нему в дом через окно второго этажа.

В ходе осмотра помещения выяснилось, что причиной сильного задымления стала кастрюля с едой, оставленная без присмотра на включенной плите, добавила Марина Фандо.

# происшествия

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