Туринский кошмар: отец насиловал свою дочь в течение 25 лет

В Италии по обвинению в изнасилованиях арестованы отец-хозяин и его старший сын, пишет Сара Мартиненги в статье, напечатанной в газете La Repubblica. Эта история напоминает историю австрийского маньяка Йозефа Фритцля. В итальянской версии инцест длился 25 лет. Отец-изувер впервые изнасиловал дочь, когда ей было 9 лет. Об этой истории стало известно благодаря расследованию, начавшемуся в октябре 2008 года, когда в полицию пришла Лаура, которой сегодня 34 года, в сопровождении родителей, и заявила на своего брата: "Он дважды изнасиловал меня и вынудил меня жить в его доме две недели". Но в ходе расследования выяснилось, что насильником был ее отец, который "передал" своему старшему сыну свой опыт и право насиловать сестру. Тот оказался "достойным" учеником, поскольку насиловал не только сестру, но и своих дочерей 6, 8, 12 и 20 лет. В настоящее время жертвы насилия находятся в общине, где им пытаются помочь психотерапевты.



По словам прокурора, в этой семье все знали о происходящем. Отец считал, что старшая дочь принадлежит ему, что он и его сын обладают, так сказать, "правом первой брачной ночи".