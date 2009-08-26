Власти не учли опыт разрушительных пожаров двухлетней давности

В Греции ликвидируют последствия сильнейших лесных пожаров. Пламя удалось потушить. Однако от реликтовых лесов и сельхозугодий осталось лишь пепелище. Уничтожены сотни жилых домов, десятки фермерских хозяйств. Огромный ущерб нанесён окружающей среде. И хотя для жителей опасность миновала, многие нескоро вернутся в свои дома. Под огнем критики оказалось греческое правительство. Погорельцы и экологи обвиняют власти в том, что они не учли опыт разрушительных пожаров двухлетней давности и не приняли необходимых мер по недопущению повтора сценария.