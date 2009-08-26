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Мужчина загорелся после встречи с полицейским

26 августа 2009 06:41
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В американском городе Ланкастер (штат Огайо) бездомный загорелся после того, как полиция применила против него электрошоковый пистолет тазер.

31-летний Даниэль Вуд нюхал какое-то химическое средство из баллончика, после чего его начали преследовать двое стражей порядка. Один из полицейских схватил Вуда, однако, по его словам, он продолжал сопротивляться – пытался укусить представителя закона и ударить его ногой.

Тогда второй сотрудник полиции после предупреждения о применении электрошокового пистолета направил тазер на Вуда. Огонь мгновенно охватил бездомного. Полицейские сразу же сбили пламя, но Вуд все равно получил ожоги на руках и груди, сообщает The Daily Mail.

Тазеры находятся на вооружении американской полиции уже несколько лет. Пистолеты позволяют полиции обездвиживать нарушителей с помощью электричества - в результате удара током мощностью 50 тыс. вольт у человека временно отказывают мышцы, сообщает newsru.com.

# происшествия

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