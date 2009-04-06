В Витебской области прогремел взрыв. Серьезно пострадала десятилетняя девочка

Последний день каникул обернулся для четвероклассницы из деревни Лукомль трагедией. Девочка играла одна во дворе частного дома. Обнаружив незнакомый цветной пакет, она решила поэксперментировать. Побежала домой за спичками, подожгла, а сама присела наблюдать неподалеку.

Так детская шалость закончилась взрывом. С многочисленными ожогами лица, глаз и рук ребенок доставлен в областную клиническую больницу.



Происхождение опасной находки теперь предстоит выяснить милиции. В местном РОВД не исключают, что это была обычная петарда.

– Поступило сообщение на центр оперативного управления от медсестры чашникской городской больницы о том, что к ним поступила девочка с повреждениями глаз, лица и рук, – рассказала телеканалу СТВ пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС Марина ФАНДО. – Как выяснилось позже, девочка играла на приусадебном участке, обнаружила неизвестный пакет, подожгла его, в результате чего произошел взрыв.

С тяжелыми ожогами Лену доставили в областную больницу. Шрамов, успокаивают медики, не останется. А вот зрение может пострадать.

– Конечно, состояние общее удовлетворительное, но с глазами большие проблемы, у нее большая светобоязнь, большой ожог, множество инородных тел в роговице, в конъюнктиве, потом предстоит серьезное лечение ребенку, – рассказала телеканалу СТВ заведующая офтальмологическим отделением для детей Витебской областной клинической больницы Зоя ДОЛЖЕНКОВА.

По словам матери, она даже представляет: как могла произойти такая трагедия. Хотя взрывоопасный опыт у ребенка был. На Новый год они всей семьей устраивали фейрверк во дворе. Возможно, в этот раз Лена решила повторить праздничные залпы самостоятельно?