Названы причины жуткой трагедии в Добруше

Аварии в Добруше могло и не быть. Причиной трагедии унесшей три жизни стало стечение сразу нескольких обстоятельств.

Как ранее сообщал сайт телеканала СТВ, вчера утром в Гомельской области маршрутное такси пробив ограждение моста, упало в реку. Пятерым пассажирам удалось спастись. Водитель и ещё двое – среди которых одиннадцатиклассник местной школы – погибли. Главной причиной аварии называют человеческий фактор, однако, всё ли зависело от водителя?

Сорокадвухлетний мужчина, управлявший маршрутным такси, был опытным водителем. Он не один год проработал в районном отделе образования – ему доверяли жизни детей. Вчера же его невнимательность привела к трагедии.

– Основная версия причины ДТП – человеческий фактор, – рассказал телеканалу СТВ прокурор добрушского района Сергей ДУБОВЕЦ. – Водитель отвлёкся, нагнулся за сумкой и произошла авария.

Последствия аварии могли быть менее трагичными. Роковую роль сыграло состояние моста и недостаточные меры безопасности на нём. Как следует из материалов следствия, маршрутное такси двигалось с небольшой скоростью. А его оба левых колеса оказались буквально вспороты арматурой развалившегося бордюра. Если бы мост был оборудован элементарным отбойником, трагедия не произошла бы.

Три из семи мостов в городе, включая и тот, на котором произошло ДТП, находятся на балансе Добрушской бумажной фабрики. Ни само предприятие, ни районные власти сегодня не могут содержать их на должном уровне.

– Бумажная фабрика «Герой труда» провела обследование моста – состояние прямо сказать критическое, но ремонтировать нет ни денег ни специальных служб, – рассказал телеканалу СТВ заместитель председателя Добрушского райисполкома Сергей ПЕТРОВСКИЙ. – Было бы правильно передать мосты на баланс спецпредприятия такого как «Белавтодор».

Пока в области обсуждают проблему добрушских мостов, госавтинпекция республики – методы борьбы с водителями маршрутных такси. «Желтые» микроавтобусы в последнее время – опасный транспорт. В прошлом году с их участием – десятки аварий с пострадавшими. Чаще всего сами водители маршруток и создают аварийные ситуации.

У водителей маршруток всегда есть оправдание – плохие дороги, не обустроенные мосты. Авария в Добруше показала – на первом месте все же человеческий фактор. За невнимательность на дороге водитель расплатился не только собственной жизнью, погибли еще два человека, в том числе и школьник.