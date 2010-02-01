Террористка-смертница убила 41 человека в Багдаде

В результате теракта, совершенного в понедельник в Багдаде террористкой-смертницей, погиб по меньшей мере 41 человек.

По крайней мере 106 человек получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на МВД Ирака. В 11.45 по местному времени террористка-смертница подорвала себя в толпе паломников, направлявшихся в священный для паломников-шиитов город Кербела и остановившихся на отдых в одном из северных пригородов иракской столицы, сообщает GZT.ru.

Сотни тысяч шиитов направляются сейчас в город Кербела в 110 километрах к югу от Багдада, чтобы принять участие в религиозных церемониях «Аль-Арбаин». Эти церемонии проводятся на 40-й день после Ашуры — годовщины убийства имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда.