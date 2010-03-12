В США за сутки два самолета столкнулись со стаями птиц

В разных частях США два пассажирских самолета с интервалом в несколько часов были вынуждены совершить аварийную посадку после столкновения со стаями птиц.

Первый инцидент произошел с самолетом Boeing-777 компании Continental Airlines, на борту которого находился 301 пассажир. Стая птиц столкнулась с лайнером практически сразу после отрыва самолета от взлетной полосы международного аэропорта Ньюарк (штат Нью-Джерси). Командир корабля принял решение об аварийном возвращении в аэропорт вылета. На носовой части, а также на крыле и двигателе самолета была обнаружена кровь птиц. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пострадавших не оказалось и в результате другого аналогичного воздушного происшествия — на севере штата Нью-Йорк, у побережья озера Онтарио. Пилот самолета Airbus-319 компании US Airways со 124 пассажирами на борту сообщил о неполадках в одном из двух двигателей. Произошло это после столкновения со стаей канадских гусей, спустя примерно две минуты после взлета из аэропорта города Рочестер. Командир корабля запросил аварийную посадку и благополучно приземлился через несколько минут, передает БЕЛТА.

Эти происшествия, произошедшие за сутки в одном регионе, вновь подняли вопрос о безопасности полетов в США. Ранее, 15 января минувшего года аэробус A-320 приводнился на Гудзоне. Причиной аварии стало попадание птиц в двигатели. Все 155 человек, находившиеся на борту самолета, остались живы — их подняли с тонущего лайнера на подоспевшие катера. После этого случая власти США приняли специальную программу по отстрелу и отпугиванию птиц в районах аэропортов.