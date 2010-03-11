Белорусские пограничники изъяли более 7 млрд рублей в 2009 году

Это деньги за контрабанду наркотиков, драгоценных металлов, оружия.

Такая работа в тандеме выгодна обоим ведомствам, поэтому руководители этих структур сегодня обсудили новый план сотрудничества. По итогам встречи стороны подписали план взаимодействия на этот год.

Игорь Рачковский, председатель погранкомитета Республики Беларусь:

Организованная преступная деятельность всё чаще приобретает трасграничные формы. Она несёт реальную угрозу для беларуси. Поэтому вполне естественно решать все вопросы обеспечения безопасности страны совместно с МВД.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы выработаем такой алгоритм действий, который позволит в результате проведения профилактических, оперативно-розыскных мероприятий, а также служебно-боевых задач добиться того итога, который от нас сегодня все ждут.