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Белорусские пограничники изъяли более 7 млрд рублей в 2009 году

11 марта 2010 19:03
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Это деньги за контрабанду наркотиков, драгоценных металлов, оружия.

Такая работа в тандеме выгодна обоим ведомствам, поэтому  руководители  этих структур сегодня  обсудили новый план сотрудничества. По итогам встречи стороны подписали   план взаимодействия на этот год.

Игорь Рачковский, председатель погранкомитета Республики Беларусь:
Организованная преступная деятельность всё чаще приобретает трасграничные формы. Она несёт реальную угрозу  для беларуси.  Поэтому вполне естественно решать все вопросы обеспечения безопасности страны совместно с МВД.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Мы выработаем такой алгоритм действий, который позволит в результате проведения профилактических, оперативно-розыскных мероприятий, а также служебно-боевых задач добиться того итога, который от нас сегодня все ждут.

# общество # происшествия

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