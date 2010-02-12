В Риме впервые за четверть века выпал сильный снег

Температура воздуха в вечном городе опустилась до минус 4.

Несколько станций подземки остались открытыми на ночь для приема и обогрева бездомных.

В Вашингтоне ситуация куда хуже. Мэр города даже вынужден запросить у федерального правительства финансовую помощь для ликвидации последствий сильнейших снегопадов. За несколько дней американскую столицу буквально завалило снегом. Это привело практически к полному параличу общественной и политической жизни. Не работали госучреждения, школы, университеты. К слову, пострадало от мощных снегопадов почти все Восточное побережье США.