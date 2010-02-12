Прямой эфир

В Риме впервые за четверть века выпал сильный снег

12 февраля 2010 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Температура воздуха в вечном городе опустилась до минус 4.

Несколько станций подземки остались открытыми на ночь для приема и обогрева бездомных.

В Вашингтоне ситуация куда хуже. Мэр города даже вынужден запросить у федерального правительства финансовую помощь для ликвидации последствий сильнейших снегопадов. За несколько дней американскую столицу буквально завалило снегом. Это привело практически к полному параличу общественной и политической жизни. Не работали госучреждения, школы, университеты. К слову, пострадало от мощных снегопадов почти все Восточное побережье США.

# происшествия # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
12 февраля 2010 15:56

В Пакистане в результате двух взрывов 14 человек погибли, более 30 ранены

12 февраля 2010 15:45

28 миллионов рублей похищено минувшей ночью из банкомата в деревне Ореховка Кличевского района Могилевской области

12 февраля 2010 13:22

В Швеции задержан организатор кражи надписи «Труд освобождает», ставшей символом концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме