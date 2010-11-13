В Москве покончили с собой трое мужчин, двое их них — милиционеры

Проверяются обстоятельства гибели трех мужчин в Москве, предположительно, речь идет о самоубийствах.

11 ноября на козырьке магазина в доме на Большой Черкизовской улице, обнаружено тело инспектора Центра по охране объектов органов госвласти и правительственных учреждений управления вневедомственной охраны при ГУВД по Москве. По предварительной версии, погибший выпал из окна квартиры на восьмом этаже.

12 ноября, напротив дома №26 на Коломенской набережной на пляже обнаружено тело неизвестного мужчины, на вид 40-45 лет. Рядом с телом мужчины лежал охотничий карабин «Сайга», сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Новые Известия».

Также 12 ноября 2010 года в служебном помещении поста на охраняемом объекте — ОАО МВК «Останкинский регулирующий узел» обнаружено тело милиционера из управления вневедомственной охраны при ГУВД по Москве с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом находилось табельное оружие сотрудника милиции.