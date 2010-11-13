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На строительстве корпуса МГУ на рабочих рухнули леса

13 ноября 2010 13:31
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При строительстве одного из корпусов МГУ трое рабочих пострадали в результате обрушения строительных лесов

Инцидент произошел в субботу на Ломоносовском проспекте, д.27А — на строительстве первого учебного гуманитарного корпуса МГУ. На рабочих, задействованных на облицовке здания, упали строительные леса на восьмом этаже.

Рабочие доставлены в 71-ю городскую клиническую больницу, один из пострадавших, получивший тяжелые ранения, — на вертолете. У второго из пострадавших диагностированы травмы легкой степени тяжести, состояние третьего пострадавшего оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия работали два поисково-спасательных отряда МЧС. Причина происшествия устанавливается, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Росбалт. Москва».

# происшествия

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