В Минске задержан продавец «спайса»

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Администрации Центрального района столицы задержали минчанина, который продавал партию травяных курительных смесей – «спайса».

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Центрального района Минска Александра Дрозд.

В ходе проверочной закупки у молодого человека, который, кстати, ранее был судим за хулиганство, было приобретено 0,5 грамма курительной смеси по цене Br40 тысяч. Выпускник одного из ПТУ пояснил, что решил заняться продажей «спайса» с целью приработка. Он планировал заработать за день Br100 тысяч, продав около 5 грамм продукта.

Учитывая чистосердечное признание и раскаяние, задержанному минчанину на первый раз вынесено предупреждение. Он также поставлен на учет в отделении по наркоконтролю.

В случае повторного задержания в отношении этого молодого человека будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 10 до 50 базовых величин (до Br1 млн. 750 тыс.) с конфискацией дохода.

Как сообщалось ранее, в конце 2008 года на рынок Беларуси, в частности Минска, поступила травяная курительная смесь (миксы) с различными логотипами (смок, чилин, спайс, пульс, джа раш, джин и др.), в целом именуемые как «спайс». В основном установлены факты распространения этой продукции через Интернет.

Смеси содержат в составе синтетические каннабиноиды, действие которых во много раз превышает эффект от натуральной конопли (марихуаны) и обладает психотропными свойствами. В Германии уже зарегистрирован случай синдрома отмены (ломки), связанный с продолжительным употреблением миксов. Согласно заключению российских специалистов, в «спайсе» выявлены ядовитые, а также обладающие психотропным и наркотическим действием вещества. Реализация «спайса» запрещена на территории Франции, Австрии и Швейцарии. В Беларуси также активно изучаются эти смеси: состав, воздействие на человека. Кроме того, ставится вопрос о включении их в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих государственному контролю.