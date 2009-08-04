Бухгалтер ЖКХ похитила у предприятия 62, 6 миллиона рублей

Раскрыты преступления, совершенные должностными лицами ЖКХ брестской области. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

В управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями поступила информация о том, что бухгалтер одного из районных ЖКХ занимается хищением денежных средств предприятия, повторно отоваривая талоны на получение специального питания за вредные условия работы через продовольственный магазин.

В ходе проверки было установлено, что между ЖКХ и районным потребительским обществом заключен договор, согласно которому работники коммунального хозяйства имеют право получать в определенном магазине молочную продукцию за вредные условия работы по талонам, выдаваемым по месту работы. Стоимость молочной продукции, отпущенной по талонам, в конце каждого месяца ЖКХ оплачивало райпо по безналичному расчёту. Ревизия выявила, что ЖКХ оплатило райпо на Br62,6 млн. больше.

Бухгалтер ЖКХ в сговоре с заведующей магазина вместе с накладной на отпуск молока получала от последней использованные талоны на спецпитание, не производила их уничтожение и повторно использовала талоны в личных целях. В результате в мае 2009 года по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере») в отношении бухгалтера ЖКХ и заведующей магазином.

В Ляховичском районе прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК («Злоупотребление служебными полномочиями») в отношении должностного лица ЖКХ, который с июня 2006 по декабрь 2008 года подписал и утвердил акты выполненных работ коммерческой организацией по вырубке деревьев на территории города. В акты по его указанию были включены суммы к оплате за проведение фактически не выполнявшиеся ремонтно-строительных работ. ЖКХ был причинен ущерб в Br35,8 млн. В ходе расследования уголовного дела в отношении должностного лица дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК.