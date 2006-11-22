В Национальном аэропорту "Минск" задержана высокоградусная контрабанда

Десятки коробок с виски, коньяком, водкой и бренди так и не дошли до потребителя. На территории Национального аэропорта "Минск" в личном автомобиле 40-летнего работника комплекса нашли более ста литров безакцизного алкоголя. На высокоградусной контрабанде нарушитель мог заработать свыше 100 миллионов рублей. Финансовыми делами нелегала теперь займется суд, но максимальный штраф, который ему грозит, не составит и трети от стоимости задержанной партии.