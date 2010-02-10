В магазинах Еревана продаются яйца с печатью Минобороны

Оказалось, что тендер на поставку яиц в Минобороны выиграла «Фабрика «Аракс». Однако, каким образом яйца, предназначавшиеся для оборонного ведомства страны, оказались на прилавках обычных магазинов, остается загадкой. Также стало известно, что согласно договору, фабрика «Аракс» должна была поставлять Минобороны яйца только первого сорта. Однако на прилавках яйца с печатью Минобороны были второго сорта, отмечается в сообщении газеты «Грапарак».