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В магазинах Еревана продаются яйца с печатью Минобороны

10 февраля 2010 15:37
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Оказалось, что тендер на поставку яиц в Минобороны выиграла «Фабрика «Аракс». Однако, каким образом яйца, предназначавшиеся для оборонного ведомства страны, оказались на прилавках обычных магазинов, остается загадкой. Также стало известно, что согласно договору, фабрика «Аракс» должна была поставлять Минобороны яйца только первого сорта. Однако на прилавках яйца с печатью Минобороны были второго сорта, отмечается в сообщении газеты «Грапарак».
# происшествия

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