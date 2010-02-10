Борисовчанин полтора года ездил по водительским правам покойника

Борисовчанин с 2008 года управлял автомобилем по водительскому удостоверению, которое принадлежало человеку, умершему около четырех лет назад.

Еще в мае 2008 года житель Борисова за управление автомобилем в нетрезвом виде был лишен водительских прав на три года и оштрафован на Br525 тыс. Но в 2007 году в городе Быхове Могилевской области он нашел водительское удостоверение на имя местного жителя и, недолго думая, решил воспользоваться находкой.

На днях молодой человек приехал в Минск, где привлек внимание сотрудников ГАИ. Милиционеры решили уточнить личность водителя и попросили предъявить права. Рассматривая удостоверение, они заподозрили неладное и связались с "дежуркой". Им передали информацию о том, что владелец прав умер еще в 2005 году. Доставленный для разбирательства в Ленинское РУВД борисовчанин в ходе первого же допроса чистосердечно сознался во всем.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 ("Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков") УК Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, сообщает БелТА.