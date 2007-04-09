В лесу обнаружили контрабандную водку

Партию контрабандной водки задержали в Кобринском районе.В лесном массиве сотрудниками правоохранительных органов был замечен автомобиль "УАЗ". Минуя погранпосты, грузовик пытался провести контрабандный товар. Однако преступники были застигнуты сотрудниками милиции. Нелегальным грузом оказались 649 бутылок безакцизной украинской водки. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и конечный пункт назначения. Во время проверки одного из частных домов правоохранители обнаружили еще 400 бутылок спиртного. Общая сумма конфискованного товара -40 миллионов рублей.