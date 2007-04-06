В подвал спустился, а выбраться не смог

В одном из столичных домов обнаружили труп мужчины.

Предварительно, без признаков насильственной смерти.

В роли археолога - сантехник местного ЖЭСа. Он-то и обнаружил импровизированное захоронение. Правда, после увиденного Александр поспешил взять выходной.

Кто именно стал жертвой подземелья и почему плен у злосчастного подвала в конечном итоге оказался смертельным - сейчас выясняет судмедэкспертиза. "На вид умершему около 70 лет, тело в татуировках, по всем внешним признакам он относится к категории лиц без определенного места жительства", - заявил сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Двери в подвал тогда были заперты, но мужчина воспользовался "слуховым" окном. Снял решетку и проник внутрь. Жильцы дома по улице Воронянского и не подозревали, кого хранит их подвал. Как бы там ни получилось, а решетку в окно подвала сразу взялись заваривать - мало ли, кто еще может оказаться его вечным заложником.