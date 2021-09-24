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В крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. В Минске пьяный водитель каршеринга протаранил ограждение

24 сентября 2021 08:51
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Новости Беларуси. Пьяный водитель каршеринга попал в аварию в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. В Минске пьяный водитель каршеринга протаранил ограждение-1

Это произошло ночью 23 сентября на улице Плеханова. 30-летний мужчина не справился с управлением. В результате машина протаранила разделительное ограждение и перевернулась. Пассажир получил травмы. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – в его крови обнаружено 1,5 промилле алкоголя.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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