В крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. В Минске пьяный водитель каршеринга протаранил ограждение

Новости Беларуси. Пьяный водитель каршеринга попал в аварию в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло ночью 23 сентября на улице Плеханова. 30-летний мужчина не справился с управлением. В результате машина протаранила разделительное ограждение и перевернулась. Пассажир получил травмы. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – в его крови обнаружено 1,5 промилле алкоголя.