В Китае столкнулись два пассажирских поезда

Число погибших при столкновении возросло до 70 человек. Еще 416 человек получили ранения и травмы.

Трагедия случилась сегодня утром на территории провинции Шаньдун. Направлявшийся из Пекина в Циндао поезд врезался в шедший навстречу состав. С рельсов сошло около 10 вагонов. Специалисты уже полностью исключили версию теракта.

По данным предварительного расследования, столкновение произошло из-за служебной халатности. До сих пор, кроме спасательных служб, на место происшествия никто не допускается.



В связи с катастрофами в Китае и Украине, повлекшими человеческие жертвы, Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования председателю КНР Ху Цзиньтао, президенту Украины Виктору Ющенко, а также родным и близким погибших.

