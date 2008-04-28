В жилом доме Витебска предотвратили угрозу взрыва газа

Злую шутку сыграл витеблянин с жильцами 120-квартирного многоэтажного дома в северной столице. Набрав номер МЧС мужчина угрожал взорвать помещение переполненное газом.

Только сейчас прослушивая телефонный разговор с человеком угрожающим взорвать квартиру в жилом многоэтажном доме, Алла Иванова осознает все масштабы последствий которые могли возникнуть в результате взрыва. Тогда диспетчер службы МЧС в которую и поступил тревожный звонок в канун праздника разговаривала с телефонный террористом без капли волнения. Конкретной причины покончить жизнь самоубийством у мужчины не было. В его голосе женщина даже услышала призыв о помощи.

Диспетчеру удалось удерживать мужчину на связи в течение 12 минут. За это время к дому по улице Чкалова уже прибыла оперативная группа. Карета скорой помощи, служба МЧС и горгаза. В трубке Алла Иванова услышала, как милиция проникла в квартиру переполненную газом и телефонная связь оборвалась. Нарушителя спокойствия в срочном порядке вывели на свежий воздух, а в самом помещении открыли окна и проветрили комнаты. Соседи суицидально настроенного мужчины в один голос говорят, что человек он хороший и в подобных действиях ранее замечен не был. Не увлекался водитель-дальнобойщик бойщик и спиртным. Выпивал редко и по праздникам.

На момент задержания у несостоявшегося самоубийцы в крови была обнаружена убойная доза алкоголя. Зеленый змий по словам сотрудников милиции и стал толчком к суициду. Теперь за злую шутку в состоянии алкогольного опьянения придется отвечать по всей строгости закона.

