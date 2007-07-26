В Ираке по-прежнему неспокойно

50 человек погибли, 135 получили ранения в результате взрывов двух заминированных автомобилей в Багдаде. Одна из начиненных взрывчаткой машин взлетела на воздух на западе столицы. Аналогичный терракт был на армейском блокпосту в восточной части города. Большинство погибших - жители столицы, праздновавшие победу своей сборной в финале Кубка Азии по футболу. Кроме того, два человека были убиты случайными пулями, когда иракцы от радости начали стрелять в воздух из автоматов и пистолетов.