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На Великобританию обрушилось самое мощное наводнение за последние 60 лет

25 июля 2007 08:19
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Из-за непрекращающихся ливней вышли из берегов две главные реки страны.Графство Глочестершир практически полностью ушло под воду. Затоплены и прекратили работу электростанции. Без света может остаться до 500 тысяч человек. Общей экономический ущерб от наводнения и вызванных им разрушений, по предварительным оценкам, уже не менее 2 млрд. футов. В ближайшее время, предупреждают британские синоптики, разольется Темза - и тогда наводнение будет угрожать Лондону.
# происшествия

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