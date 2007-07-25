На Великобританию обрушилось самое мощное наводнение за последние 60 лет

Из-за непрекращающихся ливней вышли из берегов две главные реки страны.Графство Глочестершир практически полностью ушло под воду. Затоплены и прекратили работу электростанции. Без света может остаться до 500 тысяч человек. Общей экономический ущерб от наводнения и вызванных им разрушений, по предварительным оценкам, уже не менее 2 млрд. футов. В ближайшее время, предупреждают британские синоптики, разольется Темза - и тогда наводнение будет угрожать Лондону.