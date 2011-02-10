В Греции бастуют сотни врачей

Несколько сот врачей и других работников здравоохранения собралось накануне у здания парламента.

Манифестанты попытались прорваться к зданию, где заседали народные избранники. Однако путь им преградили отряды спецназа, которым удалось оттеснить митингующих. Несколько человек были задержаны.

Недовольство медиков вызвано планами властей ужесточить правила расходования госсредств. В частности, реформа данной сферы предполагает слияние многих больниц, сокращение персонала, снижение зарплат, а также упрощение выдачи разрешений на открытие аптек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».