Беспорядки в Египте: разъяренная толпа поджигает госучреждения и полицейские участки, громит автомобили

Спецподразделения и военные вынуждены применять силу.
Одновременно с этим в ряде городов начались масштабные забастовки. Накануне из-за стачки была закрыта главная водная транспортная артерия региона — Суэцкий канал. Участники акции требовали скорейшего улучшения экономической ситуации.
Сильный удар антиправительственные митинги нанесли и по сфере туризма. Некогда популярные курорты почти превратились в города-призраки. Закрыто большинство гостиниц и туристических фирм. Страну покинули практически все туристы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».