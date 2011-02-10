Прямой эфир

Беспорядки в Египте: разъяренная толпа поджигает госучреждения и полицейские участки, громит автомобили

10 февраля 2011 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Массовые акции протестов вспыхнули сразу в нескольких городах. Десятки раненых и пострадавших. На улицах слышны выстрелы, разъяренная толпа поджигает государственные учреждения и полицейские участки, громит автомобили.

Спецподразделения и военные вынуждены применять силу.

Одновременно с этим в ряде городов начались масштабные забастовки. Накануне из-за стачки была закрыта главная водная транспортная артерия региона — Суэцкий канал. Участники акции требовали скорейшего улучшения экономической ситуации.

Сильный удар антиправительственные митинги нанесли и по сфере туризма. Некогда популярные курорты почти превратились в города-призраки. Закрыто большинство гостиниц и туристических фирм. Страну покинули практически все туристы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

Фото. Беспорядки в Египте

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
09 февраля 2011 19:38

115 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной обнаружено в Могилеве при строительстве жилого дома

09 февраля 2011 16:28

Тройной теракт в Ираке: погибли уже 8 человек, еще около 70 ранены

09 февраля 2011 15:26

У берегов Южной Кореи затонул теплоход с российским экипажем