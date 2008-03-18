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В госпитале Приштины скончался украинский миротворец, раненый накануне

18 марта 2008 17:48
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Беспорядки спровоцировала спецоперация полиции ООН и миротворцев, которые штурмом взяли захваченное сербами здание суда. Всего в результате столкновений ранения получили около 120 человек. Многие из них до сих пор находятся в больницах. Эксперты сходятся во мнении, что ситуацию можно было разрешить мирным путем. Генсек ООН Пан Ги Мун уже выразил сожаление в связи с драматическими событиями в Косово. Несмотря на это, НАТО собирается усиливать свое присутствие в крае. А вот в Украине, напротив, подумывают об отзыве своих миротворческих сил из Косово. Пока же здесь находится 150 украинских миротворцев.
# происшествия

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