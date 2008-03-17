Кровавая драма в Могилевской области

В Хотимском районе Могилёвской области житель деревни Липовка открыл огонь по обидчикам своего ребёнка.

В результате - на больничной койке с огнестрельными ранениями оказались 3 человека. Состояние одного из них медики расценивают как крайне тяжёлое.

Трагические события начинались в субботу в центре Хотимска. Возле городской дискотеки. Подростки избили одиннадцатиклассника, а его отец заявил в милицию. На следующий день хулиганы приехали к мужчине домой, в Липовку. Убеждали забрать заявление. Когда уговоры не помогли, в ход пошли кулаки.

Одновременно 3 пациента с огнестрельными ранениями. Такого в хотимской районной больнице не было никогда. За жизнь раненых врачи боролись всю ночь. Для переливания медикам в буквальном смысле потребовались литры крови. Местных запасов не хватило, пришлось обратиться за помощью в соседние Климовичи, а потом и в Могилёв. Жизнь двоих потерпевших сегодня вне опасности. Судьба третьего под большим вопросом.

Задержали стрелка сегодня около полудня в 5 км от родной деревни. Оружия при себе у мужчины не оказалось. Пояснил, что где то выбросил, пока скрывался. Своего участия в преступлении не отрицает, но вины не признаёт. Говорит - самозащита. Правоохранители удивляются, откуда такая агрессия у спокойного человека.

Хотимского стрелка ожидает психиатрическая экспертиза. Пока же возбуждено уголовное дело по статье особо злостное хулиганство. Максимальный срок - лишение свободы - 10 лет.

