В Германии произошло крупное ДТП

Прокуратура Магдебурга проводит расследование по факту гибели белорусских граждан в автокатастрофе.

ДТП произошло накануне на трассе Берлин-Ганновер. Микроавтобус "Фольксваген" столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии пятеро белорусских граждан погибли, трое доставлены с повреждениями в клинику Магдебурга. Полной информации о состоянии здоровья пострадавших белорусских граждан немецкие врачи пока предоставить не могут, поскольку необходимо провести их идентификацию.

По имеющейся информации, в настоящее время консульский отдел посольства Беларуси в Германии уточняет данные о происшествии и о состоянии пострадавших. В адрес дипмиссии направлены копии паспортов белорусских граждан. Планируется, что выплатами по устранению последствий аварии будут заниматься страховые компании.



