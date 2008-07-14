В Бобруйском районе разбился самолёт местного аэроклуба

Лёгкомоторная "Вильга-35А" польского производства во время тренировочного полёта, рухнула в деревне Токари, едва не на крышу жилого дома.

Территория Бобруйского аэроклуба сегодня – практически запретная зона. После падения самолёта здесь не только полёты приостановлены, сюда допускают лишь персонал, да членов специальной комиссии. Общение с журналистами сухое и более чем лаконичное.

Разбившаяся "Вильга-35А" - самолёт польского производства, 1984-го года выпуска. Машина немолодая, но надёжная, утверждают специалисты. В день аварии самолёт поднимал в небо планеры с курсантами аэроклуба. Совершал очередной заход и упал в деревне Токари.

На пятачке, примерно 20 на 20 метров, и произошло падение самолёта. Сначала местные жители услышали рёв мотора, потом громкий звук удара об землю. По всей видимости, самолёт даже не планировал, а обрушился практически в вертикальном штопоре. Потому, что не повреждены ни стоящие в огороде деревья ни близлежащие постройки. Кстати, кабина самолёта лежала вот здесь, в 15 метрах от стены дома. Поэтому жители сразу увидели, что после падения, самолет загорелся.

К тому моменту пилот был уже мёртв. Жителям оставалось лишь тушить пламя. Кстати, от разлившегося авиатоплива огород до сих пор пахнет керосином. А на земле сельчане и сегодня находят кое-какие детали.

Специалисты, кроме неисправности техники рассматривают ещё три версии. Ошибка пилота, его самочувствие во время полёта, и внешние факторы, вроде порыва ветра или попавшей в пропеллер птицы. На выяснение всех обстоятельств уйдёт от 10 дней до месяца.

