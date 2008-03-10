В Брестской области участились случаи поджогов сухой травы

Только за последние дни пожарные расчеты более 100 раз выезжали на тушение весенних палов.

От огня в регионе уже пострадало 40 гектаров земли. Ухудшает положение отсутствие осадков и теплая погода. А главными причинами пожаров становятся неосторожное обращение с огнем и намеренный поджог сухой травы. Такие действия специалисты называют экологической безграмотностью. Мнение о том, что таким образом будет лучше расти молодая трава - ошибочно.



Случаи выжигания прошлогодней травы уже зафиксированы и в столичном регионе. Так, из-за возгорания травы произошла трагедия в деревне Доморацкие Клецкого района Минской области. В эпицентре выгоревшего приусадебного участка обнаружен труп мужчины. По свидетельству соседей, накануне мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.