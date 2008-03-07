Возбуждено уголовное дело по факту повреждения нефтепродуктопровода "Унеча-Вентспилс"

Согласно статье 309 части первой УК Беларуси предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет. Напомним, в минувший четверг в Миорском районе Витебской области была обнаружена врезка в трубопровод "Унеча-Вентспилс". В результате противоправных действий образовалось масляное пятно на площади примерно 1 гектар. Затем было установлено, что в сарае, на окраине деревни Хотьково находится емкость с дизтопливом, в которой предположительно и хранилось украденное из трубопровода.