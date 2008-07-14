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В Бобруйском районе потерпел крушение самолет местного аэроклуба

14 июля 2008 10:42
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Пилот погиб. Авария произошла в минувшую субботу. Самолет упал на поле вблизи одного из домов на окраине деревни. По данному факту проводится проверка.
# происшествия

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