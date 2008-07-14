В Бобруйском районе потерпел крушение самолет местного аэроклуба

В результате из берегов вышли горные реки, вызвав наводнения. Несколько населенных пунктов затоплены, жителей эвакуировали.
На помощь теплоходу из Дубаи вышел буксир. В зоне бедствия также находится американский военный катер.
Экипаж 5 недель провёл в плену у сомалийских пиратов, а после освобождения судно взяло курс домой, но во время плавания в Аравийском море у него отказал двигатель.
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