Новости Украины. В центре Киева прогремел взрыв. Неизвестный выстрелил из гранатомета по зданию банка. Между тем в украинской столице прошла акция протеста с требованием отставки генпрокурора.

В Донецке за минувшие сутки усилилась интенсивность канонад. Возле центрального железнодорожного вокзала зафиксировано около 80 взрывов. А по Луганской области прокатилась волна поджогов и подрывов автомобилей.

Совет директоров МВФ на следующей неделе проведет совещание, где будут обсуждать выделение Украине второго транша помощи. Речь идет о двух миллиардах долларов. Отметим, Верховная Рада приняла четыре закона, которые позволят получить кредиты от мировых финансовых учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.