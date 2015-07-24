Прямой эфир

В центре Киева прогремел взрыв: неизвестный выстрелил из гранатомета по зданию банка

24 июля 2015 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В центре Киева прогремел взрыв. Неизвестный выстрелил из гранатомета по зданию банка. Между тем в украинской столице прошла акция протеста с требованием отставки генпрокурора. 

В Донецке за минувшие сутки усилилась интенсивность канонад.  Возле центрального железнодорожного вокзала зафиксировано около 80 взрывов. А по Луганской области прокатилась волна поджогов и подрывов автомобилей.

Совет директоров МВФ на следующей неделе проведет совещание, где будут обсуждать выделение Украине второго транша помощи. Речь идет о двух миллиардах долларов. Отметим, Верховная Рада приняла четыре закона, которые позволят получить кредиты от мировых финансовых учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за непогоды в Беларуси около 20 деревень остались без света
24 июля 2015 07:55

Из-за непогоды в Беларуси около 20 деревень остались без света

В Минске пожар из-за короткого замыкания электроудлинителя едва не унес жизни молодой мамы и ее трехлетнего сына
21 июля 2015 17:31

В Минске пожар из-за короткого замыкания электроудлинителя едва не унес жизни молодой мамы и ее трехлетнего сына

В Партизанском районе Минска дотла сгорела машина, припаркованная на зеленой зоне
20 июля 2015 17:26

В Партизанском районе Минска дотла сгорела машина, припаркованная на зеленой зоне